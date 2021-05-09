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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هجمة مرتدة الحلقة 26 ..أحمد عز يبدأ مهمته بمصر بعد أحداث يناير

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الـ 26 لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 25.. أحمد عز يرفض العودة لمصر ويستكمل مهمته

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 24 .. أحمد عز يقترب من شبكة الإرهاب

ملخص أحداث الحلقة السادسة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة 

بدأت أحداث الحلقة السادسة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة، بذهاب سيف العربي (احمد عز) لعمل مقابلة مع ريكاردو (قيس الشيخ نجيب) ويبدي موافقته عليه ولكنه يختبره في مدى صلته بالمخابرات المصرية، فيقول امامه اسم حسام المسئول عن الإتصالات في الجهاز، ولكن سيف لم يرتبك، ويخبره باسم شقيقه الحقيقي الذي يعمل طبيبا في العريش. 


يخبر ريكاردو سيف أنه سوف يطلب شقيقه الطبيب للعمل في المنظمة، التي تعمل بشكل مستتر في الإغاثة، ويخبره إنه سوف يعمل معهم في المخازن، بينما تقوم دينا ابو زيد (هند صبري) بعمل محاضرة مع الشباب السياسيين في مركز الجبارتي، ويدخل الدكتور سعيد خليل، ويشككهم في انتصار حرب اكتوبر، ويطلب منهم عمل دراسة حول هذه النقطة وتمويلهم فيها. 


يشعر الشباب بالغضب من كلام سعيد خليل، خاصة منار العربي، وانجي الصواف وآخرون، فتقوم دينا بتهدئتهم وتطلب من انجي اتباعها والعمل معها، في الوقت الذي يعلم فيه الدكتور حازم (شقيق سيف) إن هناك عددا من سكان غزة يتواجدون في العريش، وليسوا تحت الأنظار. 


يطلب ريكارد من سيف العربي العمل في وظيفة اخرى ويقوم بتدريبه عليها وهي متابعة نقل وتوريد البضائع في مكتب من مكاتب المنظمة التي يعمل بها (لوجيستيك اوفيسر) ويخبره إنه سوف يعمل في مصر ويقوم بتهريب البضائع من خلال انفاق غزة، ويعطي له الف دولار وتذكرة طيارة.

 
وتشتعل المظاهرات في عدد من الدول العربية، وتعرض الحلقة لقطات منها، وتعمل المخابرات المصرية على محاولة إحباط الفوضى الخلاقة في مصر، وتختتم أحداث الحلقة السادسة والعشرين لمسلسل هجمة مرتدة.

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

يشارك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده؛ لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

مسلسل هجمة مرتدة مسلسل الحلقة السادسة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة احمد عز هند صبري

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