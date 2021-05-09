مسلسل موسى الحلقة 26 .. محمد رمضان يقتل الضابط الإنجليزي

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة 26 من مسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها، وتفاعل معها النشطاء والمتابعون على السوشيال ميديا فور وبعد عرضها.

ملخص احداث الحلقة السادسة والعشرون لمسلسل موسى

بدأت أحداث الحلقة 26 لمسلسل موسى، بقيام موسى (محمد رمضان) بقتل الضابط الإنجليزي السير جون (نجيب بلحسن)، بعدما قابله فى حفل أحد السفراء، حيث ثأر لشقيقه رويعي الذي مات بسبب هذا الضابط الذي أصر على إدخاله للتجنيد رغم ظروفه العقلية.

كما شهدت الحلقة، ذهاب موسى (محمد رمضان) للسفر إلى غزة والعمل في تجارة الراديو، ليعود بعدها بشحنة كبيرة من أجهزة الراديو إلى باب اللوق مرة أخرى.

ويحاول شهاب باشا (صبري فواز) السفر إلى شقيق زوجته موسى (محمد رمضان) ليعيده إلى شقيقته شفيقة (هبة مجدي)، لكن كحلة (فريدة سيف النصر) تحذره من ذلك، في الوقت الذي تدبر فيه شقيقة شهاب باشا للتخلص منه بالاتفاق مع نوفل (منذر رياحنة).

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري،هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

ملخص أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.