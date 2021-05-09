أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 9-5-2021

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سى”، تقريرا مفصلا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 9-5-2021

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.61 جنيه للبيع، و 15.71 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.80 جنيه للبيع و18.92 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.75 جنيه للبيع و21.89 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 51.74 جنيه للبيع 52.21جنيه للشراء.