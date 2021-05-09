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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أصلك الطيب.. وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لدعم مبادرة حياة كريمة

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

دعت نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة في مبادرة “أصلك الطيب” من أجل المساهمة في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف تطوير قرى الريف المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وقالت نبيلة مكرم إن دعوتي لمساهمة المصريين بالخارج في مبادرة (حياة كريمة) تأتي انطلاقا من دورهم الوطني المشهود به في مختلف المواقف"، مؤكدة أن إسهامات المصريين بالخارج تصل إلى مستحقيها من الفئات المختلفة وخاصة التي تضررت من تداعيات وباء كورونا المستجد وتبعاته الاقتصادية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن مبادرة "حياة كريمة" ما زالت تستقبل مشاركات المصريين بالخارج؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم.

وتابعت الوزيرة أن تلك المشاركات تسهم في بناء حياة كريمة بالفعل للفئات المختلفة من المستحقين في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، والتي هي ضمن القرى المستهدفة للتطوير في مبادرة "حياة كريمة"، لرفع مستوى المعيشة لأهالي هذه القرى بما يتناسب مع مفهوم القرى المستدامة.

وثمنت نبيلة مكرم تضافر جهود الدولة مع خبرات مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد سواء، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري التي تنفذها الدولة المصرية في ظل قيادة سياسية حكيمة.

وأطلقت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في بداية العام 2019، لتطوير قرى الريف المصري وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية لهم.

ويمكن للمصريين بالخارج الراغبين في التبرع  "أونلاين" على الموقع الإلكتروني التالي:
www.hayakarima.com

أو على حساب مؤسسة حياة كريمة في البنوك الآتية:

1. البنك الأهلي الكويتي حساب رقم 7161686
2. بنك مصر حساب رقم 1160199000000795
3. البنك الأهلي المصري حساب رقم 1003071263956001012
4. البنك العربي الأفريقي الدولي حساب رقم 11045339
5. بنك أبو ظبي التجاري حساب رقم 1127452810010101
6. البنك التجاري الدولي حساب رقم 100047170758
7. بنك الإسكندرية حساب رقم 105082011001

ويمكنكم مشاهدة فيديو دعائي عن المبادرة على الرابط التالي:
https://fb.watch/5mHNHvhsoK/

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج الجاليات المصرية حياة كريمة

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