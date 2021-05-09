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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صراع بين آبل ومايكروسوفت بسبب فورتنايت وعمولة متجر التطبيقات

صراع بين آبل ومايكروسوفت
صراع بين آبل ومايكروسوفت بسبب فورتنايت وعمولة متجر التطبيقا

دخلت شركة Apple آبل فى معركة جديدة ضد شركة Microsoft مايكروسوفت للبرمجيات، وذلك بعد شهادة مسئولة لديها فى المحكمة فى قضية آبل وفورتنايت، قالت فيها إن الشركة لم تحقق أى أرباح من أجهزة الألعاب إكس بوكس، الأمر الذى من شأنه سيؤثر على موقف آبل القانونى بالسلب. 


وبحسب موقع  Ubergizmo فإن نائب رئيس قسم تطوير الأعمال فى إكس بوكس، لورى رايت،  قالت إن مايكروسوفت كانت تبيع أجهزة ألعاب الفيديو Xbox إكس بوكس بخسارة كبيرة، فى حين آبل تفرض رسوم 30٪ على أى أرباح للتطبيقات فى متجرها. 

 

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ووضعت شهادة مسئولة شركة مايكروسوفت آبل فى وضع صعب، حيث لمحت الشهادة إلى التضامن مع فورتنايت ضد آبل فى تأكيدها على مدى احتكار آبل وعدم خضوعها للمنافسة الحرة. 


وطلبت مايكروسوفت من آبل فى وقت سابق السماح لها بوضع بعض خدماتها وتطبيقاتها على متجر آبل مع تجاوز رسوم ال 30 % إلا أن آبل رفضت رفضا باتا . 


وقالت آبل :"نحن ندير متجر التطبيقات ونجمع الأرباح، وليس من المستغرب أننا قلنا لا ، ولكن بالنظر إلى علاقة الشركتين ببعضهما البعض على مدى عقود ، فربما يمكن أن تتوصل كلتا الشركتين إلى نوع من التسوية. 


وليست  مايكروسوفت وحدها التي تحاول الالتفاف على عمولات متجر التطبيقات فى آبل فقد قامت تطبيقات أخرى مثل Netflix نتفليكس بعمل نفس الشئ حتى تتفادى عولة ال 30 % من آبل.

 

 وكانت شهدت  شركة آبل الأمريكية منذ أيام واحدة من أخطر التهديدات القانونية فى تاريخها، حيث واجهت اتهاما بممارسة الاحتكار من قبل دعوى مرفوعة من شركة Epic المالكة لواحدة من أشهر ألعاب الفيديو، فورتنايت، والتى تتهم آبل  بأنها تشكل سلوكًا مناهضًا للمنافسة.

 

واتهمت  فورتنايت آبل بأنها تشكل سلوكًا مناهضًا للمنافسة، وإن إزالة آبل للعبة فورتنايت هي مثال على استعراض آبل لقوتها الهائلة من أجل فرض قيود غير معقولة والحفاظ بشكل غير قانوني على احتكارها بنسبة 100٪ لعمليات الدفع داخل تطبيق App Store  لأنظمة  iOS لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.

 

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