صدام ناري بين يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي .. الليلة

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره إيه سي ميلان، اليوم الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للتقدم إلى المركز الثالث، وتعزيز فرصه في حجز مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

على الجانب الآخر يطمح ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش في خطف الثلاث نقاط من يوفنتوس، للدخول ضمن قائمة الثلاثة الكبار بالدوري الإيطالي، وإشعال المنافسة على المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

كانت مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإيطالي، انتهت بفوز يوفنتوس على ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن فريق إنتر ميلان حسم لقب الدوري الإيطالي ،رسميا، الأسبوع الماضي، بعد غياب دام 20 عاما.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الخلمس.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإيطالي، جنوى مع ساسولو، بارما مع أتلانتا، هيلاس فيرونا مع تورينو، بينفينتو مع كالياري، روما مع كروتوني.