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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل النمر 26 .. زواج محمد إمام ونرمين الفقي

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل «النمر» عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

 

قتل "الشيمي" محمد رياض  واتهم النمر"محمد إمام"  في قتله.


وذهبت «شمس الحلق» نرمين الفقى  إلى “النمر” محمد إمام في محبسه وطلبته منه الزواج واخبرته  أنها ستقف إلى جواره ضد ابنة الشيمي ملك "هنا الزاهد".

 

ودخلت ملك “هنا الزاهد” فى حالة من الصدمة والانهيار العصبى بعد مقتل والدها الشيمى “محمد رياض”.

 

 واختتمت الحلقة بزواج “شمس الحلق” و “عبدالله رضوان” محمد إمام. 

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مسلسل النمر.. نرمين الفقي تفجر مفاجأة وتتزوج محمد إمام

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محمد إمام يشوق جمهوره لـ مسلسل النمر: آخر 4 حلقات كوم تاني

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

عادل إمام محمد امام بيومي فؤاد احمد عبد الله محمود الفنانة هنا الزاهد 2021

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