ذكرى النصر.. بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بـ موسكو

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية الروسية اليوم الأحد، بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بمشاركة أكثر من ألف عسكري بمناسبة الذكرى 76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) .

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الاستعراض بدأ في مدينة فلاديفوستوك بأقصي شرق روسيا، حيث شارك أكثر من 1600 عسكري، بينهم 1200 جندي من أسطول المحيط الهادئ، بما في ذلك كتيبة ضباط مقر أسطول المحيط الهادئ وتشكيلات تابعة لمختلف القوات والطيران البحري وقوات الأسطول الساحلي.

يشارك في الاستعراض القافلة الآلية 61 قطعة من المعدات العسكرية الروسية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400" و"أوسا"، وأنظمة القذائف الساحلية من "باستيون"، وأنظمة الصواريخ والمدافع "بانتسير إس-1" المضادة للطائرات، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "BTR-82A"، ومدافع هاوتزر، وعربات مدرعة "تيغر"، ومركبات دعم تقني.