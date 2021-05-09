تاج الدين: تطعيمات كورونا تمنع إصابة الجهاز التنفسي بالالتهابات.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه يوجد تقارير صادرة عن تأثير لقاحات كورونا من قبل الحكومة اليريطانية، تثبت أن التطعيم هو ثاني أفضل الطرق للوقاية من الفيروس.

وأضاف، في مكالمة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن انجلتزا طعمت حوالي 23 مليون شخص، ورصدت الآثار الجانبية وكانت قليلة جدا، وحتي الآن لم يتم إثبات أن تلك الأعراض الجانبية ناتجة مباشرة عن اللقاح.

وأكد، أن أهم فائدة من الحصول على التطعيمات أنها تمنع إصابة الجهاز التنفسي بالتهابات شديدة وحادة، كما أنها تمنع جميع المخاطر الشديدة لفيروس كورونا.

وأوضح، أنه تم الإعلان عن جميع مراكز تلقي اللقاح إعلاميا عن طريق وزارة الصحة، حيث إنها توجد بجميع المحافظات، كما أنه وجد مركز للتطعيم في أرض المعارض يستقبل تصل إلى 10000 شخص.