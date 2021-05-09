غزل المحلة المنتشي يواجه طلائع الجيش في الدوري اليوم

يحل فريق غزل المحلة ضيفا على طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدورى المصري .

ويسعى فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد مواصلة سجل الانتصارات والأرقام القوية لعودة أمجاد الفلاحين من جديد، والتأهل للكونفيدرالية الموسم القادم.

على جانب آخر يدخل فريق طلائع الجيش المباراة املا في تحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول ترتيب المسابقة .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 30 نقطة وجاء فريق طلائع الجيش في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة .