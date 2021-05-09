عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 26 سفينة و3417 شاحنة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

صدى البلد

أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة و3 آلاف و417 شاحنة بالميناء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، فيما بلغت الحاويات الواردة 66 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 3 آلاف و285 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامى للهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن قطارا بحمولة إجمالية 1325 طن قمح غادر الميناء متجه إلى صوامع شبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173 ألفا و212 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 84 ألفا و40 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32 ألفا و287 طنا، شملت 9 آلاف و 770 طن يوريا، و12 ألفا و 619 طن رمل، و6 آلاف و350 طن فوسفات، 848 طن داي امونيوم، و2.7 ألف طن مخلفات بنجر، بينما بلغت الواردات 24 ألفا و 322 طن بضائع عامة تضمنت 12 آلاف و574 طن حديد، و2811 طن خشب زان، و8 آلاف و937 طن قمح.

وأضاف البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 464 حاوية مكافئة، تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية ، وفاكهة ، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ، لبنان ، أمريكا ، سلوفينيا ، إيطاليا ، الهند ،كرواتيا، سنغافورة ، هونج كونج ،سريلانكا، واسبانيا .

دمياط القمح القطاع الخاص ميناء دمياط المركز الاعلامي هيئة ميناء دمياط

ترشيحاتنا

منع إجازات وحملات مفاجئة.. الخدمات البيطرية ترفع حالة الطوارئ استعدادا للعيد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 9 مايو 2021

بحضور 11 وزارة.. وزير التنمية المحلية يرأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة

وزير الإسكان يكشف آخر تطورات الموقف التنفيذى لـ مشروع تطوير سور مجرى العيون

الحكومة تقترض 48 مليار جنيه من البنوك خلال الأسبوع الجاري.. لهذا السبب

صراع بين آبل ومايكروسوفت بسبب فورتنايت وعمولة متجر التطبيقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر لـ لحظة سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب وسبب تسميته

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

انخفاض كبير.. أسعار الدواجن والبط والأرانب والبيض اليوم

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ