تعرف على حالة المرور بالطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى.. فيديو

الحالة المرورية اليوم 9-5-2021

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، حالة المرور اليوم الأحد، فى بعض المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة ، مؤكدا أن هناك سيولة مرورية فى محاور القاهرة والجيزة، تحديدًا فى شارع الملك فيصل الذى يكون عادة مزدحمًا وخاصة فى الذروة الصباحية، موضحا أن هناك انتشارا مروريا لسحب أى كثافات مرورية فى المحاور والشوارع الرئيسية، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم.



وتشهد الطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة وتحديدا الطريق الدائري القادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي والمتجه من المنيب إلى التجمع واوتوستراد والقادم من المعادى إلى مناطق الجيزة و 15 مايو،كوبرى اكتوبر، والمهندسين سيولة مرورية، ويشهد طريق الواحات والنيل السياحي والبحر الأعظم سيولة مرورية، وانتظمت حركة سير السيارات فى ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد و محور ٢٦ يوليو.



وأضاف أن الطريق من التجمع الخامس فى اتجاه البساتين وزهراء المعادى يشهد سيولة مرورية، وميدان النهضة وصولًا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي ومحور عرابي بهم انتظام فى حركة سير السيارات وصولًا إلى المهندسين ومحور صلاح سالم المتجه إلى الميرغني ومصر الجديدة.