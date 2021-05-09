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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منهم 35 من ذوي الهمم والعزيمة..القوى العاملة : تعيين 1483 شابا بالغربية

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1483 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 35 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"،  من المسجلين  بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا  5055  شاباً ، كما تم توفير 1516  فرصة عمل .

 

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج   1536  ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج  45 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 31 بمنشآت القطاع الخاص .

 

 وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال مارس الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 604 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 539 منشأة أخرى ، وأسفر عن تحرير 129 محضراً ، وتلقي 17 شكوي من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث 12 شكوى منها ، وتبقى  5 شكاوي ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 170 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

 

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف منحة مولود بـ  2000 جنيه ، و4 منح زواج بمبلغ 8000 جنيه ، ورعاية صحية  لـ 5 عمال بمبلغ 1000 جنيه.

 

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 646 منشأة وإعادة التفتيش على 621 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 159 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 566 منشأت لإزالة المخالفات ، وبحث 65 شكوى في نفس المجال ، كما تم التفتيش على 500 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) .

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