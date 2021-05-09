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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب المحافظين بتنفيذ تكليفات الحكومة لمواجهة مخالفى فيروس كورونا

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب أهمية القضايا التى ركز عيلها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية لمتابعة عدد من الملفات المهمة وفى مقدمتها مايتعلق بمواجهة فيروس كورونا.

 

وطالب " إدريس " فى بيان له أصدره اليوم من جميع المحافظين القيام بجولات مفاجئة لجميع مواقع العمل والانتاج للتأكد التام بالتزام الجميع بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وبدون أي استثناءات.

 

وأعلن النائب أحمد إدريس اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على ضرورة متابعة المحافظين لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار وباء كورونا، ولاسيما القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا فى اجتماعها الأخير، والتى تتعلق بالأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم، وفترة إجازة عيد الفطر المبارك، وخاصة أن العيد يأتى هذا العام ونحن نعانى من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، والذى يتطلب منا جميعا الحرص الزائد فى الالتزام بكافة الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة والتى تستهدف الحد من انتشار هذا الوباء ومطالبته للمحافظين بعدم التهاون فى تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة، وخاصة الغرامات المفروضة على من لا يرتدى الكمامة، والغرامات الأخرى لغير الملتزمين بالقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، مع التأكيد على المتابعة المستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، وخاصة فى فترة إجازة عيد الفطر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أى نواقص فى الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال هذه الفترة.

تقنية الفيديو كونفرانس رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية فيروس كورونا اجتماع مجلس المحافظين

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