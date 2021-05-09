خبير اقتصادي يوضح أهمية الإبقاء على التصنيف الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية

قال الدكتور يحيى زكريا ، أستاذ المحاسبة والمراجعة ، إن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» له يشير بدوره لوجود ثقة كاملة فى الإدارة المصرية الحالية خاصة أن المؤسسات العالمية دائمأ يهمها المصداقية فى تنفيذ الوعود.

وأوضح “ زكريا “ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”صباحنا مصرى” والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن مصر كانت حريصة على الالتزام بكافة المواثيق الخاصة بها فيما يخص الالتزامات المالية التى قامت مصر بإيفائها فى موعدها والذى يصب فى المصداقية المصرية والالتزام التام.



وأشار إلى أن مصر نجحت فى الدخول فى مشروعات قومية كبرى فى وقت واحد وتشمل المشاريع الاستثمارية، وتدشين المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية وتطوير الريف المصرى وعمل طرق وجسور، منوها أن وجود دول تعثرت فى أزمة كورونا كان فى صالح مصر ومن أهمها قطاع التكنولوجيا والمعلومات والذى حققنا فيه طفرات كبرى بالإضافة لإعطاء مصر وعود للمصدرين وأعطتهم مبالغ نتج عنه وجود مصداقية وثقة.



