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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضدد الإرهاب الصهيوني.. انقذوا حي الشيخ جراح يتصدر الأكثر تداولا على تويتر

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضدد محاولات الإرهاب الصهيوني لتهجير أهالي حي الشيخ جراح. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت أبرز التعليقات: "‏ابتسامتكم انتصار.. ياريت كلنا ندعوا لفلسطين في هذة الايام المفترجة  ‎#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح" و"‏اللهم انصرهم يارب واحفظ حقهم ‎#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح ".

وقال آخرون: "‏ان كان المرابطين في الاقصى فنحن لهم القلم والدعاء والدعم ‎#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح" و"‏اللهم إنا نعوذ بالله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا! اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا أنت رب المستضعفين وأنت ربنا اللهم فِلسطين  ‎#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح".

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