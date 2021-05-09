من بينهم أطفال.. تفاصيل إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالبحيرة

حادث تصادم سيارتين في البحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، منذ قليل، بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين علي الطريق الدولي بنطاق مركز إدكو.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي علي الطريق الدولي بنطاق مركز إدكو.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة هم كل من:" محمد سعد جويدة، 49 سنة، نجوى أحمد إبراهيم 40 سنة ، آيه محمد سعد جويدة، 15سنة ، حسناء محمد سعد 18 سنة ، عبد الرحمن محمد سعد 10 سنوات"، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.