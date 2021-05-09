التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد، لخوض مواجهة مصيرية عندما يستضيف إشبيلية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 74 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن إشبيلية، صاحب المركز الرابع.

وشهدت قائمة الميرينجي غياب كل من، سيرجيو راموس، داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، فاران، بالإضافة إلى فيرلاند ميندي، بسبب الإصابة.

واتفقت الصحف الإسبانية على التشكيل المتوقع لريال مدريد خلال مواجهة إشبيلية والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: مارسيلو - ناتشو - ميليتاو - أودريوزولا.

الوسط: مودريتش - كاسيميرو - كروس.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو.