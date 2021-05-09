إسرائيل تبدأ أكبر مناورات عسكرية في تاريخها.. وحزب الله يعلن الاستنفار

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيبدأ اليوم الأحد، أكبر مناورة في تاريخه، والتي تحاكي شهرًا من الحرب على جميع الجبهات من الشمال إلى الجنوب.

ووفقُا لهيئة البث الإذاعي في إسرائيل "مكان"، تحاكي المناورة حربًا شاملة ضد حزب الله وحماس، مع إطلاق مكثف للصواريخ من جميع الساحات على الجبهة الداخلية.

وأشارت إلى أن هذه المناورة مخطط لها مسبقًا، وستستمر لمدة شهر واحد.

فيما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن القناة الـ 13 العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي قرر عدم إلغاء أو تأجيل هذه المناورة على الرغم من التوترات في القدس والساحة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن حالة اليقظة والتأهب ستبقى كما هي تجنبًا لأي سيناريو.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن حزب الله، استنفاره الأمني، وذلك بوضع عناصره في حالة جاهزية تامة على طول الحدود الجنوبية، تزامنا مع هذه المناورة الإسرائيلية.

وقالت مصادر رفيعة لقناة "الجديد" اللبنانية، إن هذا الاستنفار من قبل حزب الله هو الأول من نوعه منذ 2006 وهو بحجم المناورة الإسرائيلية.