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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"البترول": منظومة جديدة لمنع أي فاقد خلال شحن مقطورات البوتاجاز

صدى البلد

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركة (بتروجاس) قاربت على الانتهاء من تطبيق منظومة جديدة تسهم في منع أي فاقد خلال عملية شحن المقطورات الصهريجية بمنتج البوتاجاز في مناطق الشحن، وذلك من خلال تركيب وصلات الربط السريعة (Quick Coupling).

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمراجعة الاستعدادات الخاصة بمنظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي خلال فترة عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على الإجراءات المتخذة من شركات تسويق وتوزيع ونقل المنتجات البترولية للتعامل مع احتياجات الاستهلاك الموسمي للوقود المرتبط بتلك الفترة.


وشدد الملا - في تصريح اليوم الأحد - على أهمية الاستعداد الكامل لجميع مستودعات تخزين وشحن وتداول الوقود ومصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز، وكذلك محطات ومنافذ البيع للمستهلك النهائي وانتظام العمل بها من خلال الورديات على مدار اليوم.

واطمأن على توافر الأرصدة من المنتجات البترولية وانتظام حركة توزيعها للسوق المحلي بالمعدلات المطلوبة، وفق خطة التوزيع التي تراعي التغيرات في معدلات الاستهلاك المرتبطة بالمناسبات أو في بعض المناطق الجغرافية.

وتابع الملا إجراءات منظومة تأمين منتج البوتاجاز خلال تلك الفترة، وتم استعراض موقف أرصدة البوتاجاز وموقف العمل بالمصانع، مشددا في هذا الإطار على انتظام عمل مصانع تعبئة البوتاجاز وعمل المستودعات لتوفير احتياجات المواطنين. 

واطلع الوزير على استعدادات أسطول نقل المنتجات البترولية وجاهزيته للتعامل مع الاحتياجات الطارئة في مناطق الاستهلاك على مستوى الجمهورية. 

وأكد الملا أهمية المتابعة المتواصلة لعمليات التوزيع من خلال غرف العمليات بهيئة البترول وشركات التوزيع والاستعداد والجاهزية بتطبيق خطط الطوارئ اللازمة لمواجهة أي متغيرات، وتم خلال الاجتماع استعراض بعض الآليات والحلول التكنولوجية التي تم الاستعانة بها لضمان كفاءة متابعة ورقابة عمليات التوزيع وموقف الأرصدة من المنتجات، والتي تشمل الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بالمحطات وتقنية التتبع GPS.

كما اطلع الوزير على الانتهاء من تطبيق منظومة تكنولوجية جديدة (sign price) وربطها بالمحطات والتي تقوم بإدخال أي تغيرات آليا في أسعار المنتجات البترولية لكافة المحطات ومنافذ التوزيع المرتبطة بالمنظومة، في إطار آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ٣ شهور.

البترول الملا عيد الفطر هيئة البترول

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