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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحجم تعاملات 150 ألف دولار .. ضبط شاب يتاجر فى العملة بالإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الاسكندرية) ، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" ، عن طريق قيامه ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بالعملة الأجنبية وتلقى ثمنها على حسابه الشخصى بأحد البنوك ، وعقب إستلامها يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى (150,000مائة وخمسون ألف دولار أمريكى).

 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدولار الأمريكى الاسكندرية الأموال العامة السوق السوداء النقد الأجنبي الإتجار غير المشروع

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