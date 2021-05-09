جولات ميدانية لمياه الإسكندرية استعدادا لعيد الفطر

أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، مرورا ميدانيا، لعدد من محطات مياه الشرب للتأكد من انتظام العمل ومراجعة التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر وفصل الصيف.

وشهدت الجولة تفقد لمحطة مياه النزهة ومحطة مياه شرقي استعدادا لعيد الفطر وفصل الصيف، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومراجعة عمليات التشغيل والصيانة بالمحطات، تزامناً مع دخول فصل الصيف، وأهمية ذلك المرفق الحيوي.

وقال المهندس أحمد جابر، إن الشركة نفذت العديد من الحلول العاجلة بالمناطق الساخنة لزيادة كمية المياه المنتجة لمواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال عيد الفطر وفصل الصيف، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوضع حلول عاجلة للمناطق الساخنة .