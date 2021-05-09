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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط كمية من مخدر البانجو وسلاح نارى بحوزة عنصر إجرامى بالأقصر

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة ، بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر قيام(أحد العناصر الإجرامية - سبق إتهامه فى 13 قضية "شروع فـى قتل – سلاح"  - مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز أرمنت مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبحوزته (فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية عنصر اجرامى سلاح ناري مكافحة الجريمة المواد المخدرة

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