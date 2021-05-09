ضبط كمية من مخدر البانجو وسلاح نارى بحوزة عنصر إجرامى بالأقصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة ، بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر قيام(أحد العناصر الإجرامية - سبق إتهامه فى 13 قضية "شروع فـى قتل – سلاح" - مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز أرمنت مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبحوزته (فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.