الزراعة تعلن عن الخط الساخن للرد على شكاوى المواطنين خلال العيد

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ومتحدث الوزارة، إن الوزارة كثفت حجم المعروض من المنتجات الزراعية في عيد الفطر، من خلال المنافذ التابعة للوزارة بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 30% بما فيها الكحك والبسكويت.

وأشار القرش لـ "صدى البلد"، إلى أن الوزارة لديها أكثر من 400 منفذ يتم من خلالها تقديم السلع التى يحتاجها المواطنين بشكل كبير خلال فترة الأعياد.





وأوضح أن هناك حملات رقابية مشددة على المنافذ والأسواق على جميع المنتجات وخاصة على الدواجن واللحوم والأسماك لضبط الفاسد منها.

وأضاف أن هناك تعليمات من وزير الزراعة السيد القصير بتوفير السلع التى يحتاجها المواطنين بأسعار مناسبة وأقل من سعر السوق.



وتابع القرش، أن المحور الثالث يعتمد على الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500.