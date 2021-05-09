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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان المختصة

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى تشغلها إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الشئون التشريعية ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد.

 

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة  بميناء الإسكندرية إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب اللجنة التشريعية.

 

وأحال أيضا مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى لجنة مشتركة من  لجنة الاتصالات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون التشريعية.

مشروع قانون الحكومة البرلمان مجلس النواب الجلسة العامة

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رئيس مجلس النواب يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان المختصة

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