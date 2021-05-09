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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية ببورسعيد

وزير التموين- أرشيفية
وزير التموين- أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 56 لسنة 2021 بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات ببورسعيد.

 

وتضمن القرار فى المادة الثانية بأنه على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكية.

 

كما أصدر الوزير قرار رقم 57 لسنة 2021 بشأن تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بالشركة العامة للصوامع ببورسعيد وعلى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى وعلى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقا لأحكام القانون رقم 109لسنه 1975 بشأن التعاون الاستهلاكية.

وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى

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