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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنشاء فرع توثيق للمستثمرين بمحافظة الفيوم

مطرقة
مطرقة

قرر وزير العدل  المستشار عمر مروان إنشاء فرع توثيق باسم فرع توثيق المستثمرين بمحافظة الفيوم. 

ونص القرار على أن ينشأ فرع توثيق باسم فرع توثيق المستثمرين بمحافظة الفيوم  يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمحافظة  ويكون مختص بشئون المستثمرين ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي. 

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 13 يناير 2021.


 

 

 

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