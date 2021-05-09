إنشاء فرع توثيق للمستثمرين بمحافظة الفيوم

قرر وزير العدل المستشار عمر مروان إنشاء فرع توثيق باسم فرع توثيق المستثمرين بمحافظة الفيوم.

ونص القرار على أن ينشأ فرع توثيق باسم فرع توثيق المستثمرين بمحافظة الفيوم يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمحافظة ويكون مختص بشئون المستثمرين ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي.

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 13 يناير 2021.



