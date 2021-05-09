مرسيدس وفورد وهيونداي .. مزاد للسيارات جديد فى مصر .. تفاصيل

انتشرت فى الآونة الأخيرة العديد من فعاليات مزادات السيارات ، بعد أن تعافت حركة البيع والشراء داخل السوق المصرية للسيارات بشكل أفضل، نتيجة للقرارات الأخيرة للحكومة.

ويهتم المواطن المصرى فى الفترة الأخيرة بمعرفة تفاصيل مزادات السيارات ، بأنواعها المختلفة، والتى تنقسم ما بين سيارات جمارك وجهات حكومية وشركات خاصة، بالإضافة إلى مزادات لسيارات حوادث.

و من المزادات المهمة التي تضم سيارات حوادث في الفترة الحالية مزاد بيت التأمين المصري السعودي الذي سيقام في يوم 23 مايو الجاري، والذى يأتي كمزاد علني لعدد من السيارات الملاكي والفان في مصر.

وتشمل سيارات الحوادث في المزاد العلنى لبيت التأمين المصري السعودي ، مرسيدس C180 ، و فورد فوكاس ، و هيونداى النترا واكسنت ، و شيفروليه اوبترا ، و لادا جرانتا ، و مازدا ٣ ، و رينو داستر وميجان وسانديرو ، و سوزوكى فان ، و MG ، و نيسان صنى ، و سوزوكى سياز ، و نصر شاهين ، و شانجان ، و byd .

وقالت الشركة إن السيارات التى ستباع فى المزاد العلنى لسيارات الحوادث تتراوح من موديلات من ٢٠٠٦ إلى ٢٠٢١ ، حيث سيقام المزاد في يوم 23 مايو الجاري 2021 .

وأوضحت الشركة أن المعاينة تستمر حتى يوم انعقاد المزاد العلنى بمخازن الشركة من الساعة ٩ صباحاً إلى ٣ عصراً عدا الجمعة ، بمنطقة الدقى وفيصل.