حملات للتصدى لظاهرة مخالفة شروط التراخيص.. 3 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات بالعبور.. وحصر مخالفات البناء بالعبور الجديدة

بيد من حديد..

تعمل أجهزة المدن الجديدة على التصدى للمخالفات وإزالتها، من خلال حملات متتابعة للتصدى لظاهرة مخالفة شروط التراخيص ، وحصر مخالفات البناء بدون تراخيص، وأسفرت تلك الحملات على قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات لمخالفة شروط التراخيص، وذلك بالتعاون والتنسيق بين إدارة أمن الجهاز، ورئاسة الأحياء وشرطه التعمير بالمدينة.

العبور الجديدة



وقاد المهندس أحمد علی، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حملة لحصر مخالفات البناء بدون تراخيص والتى قام بها بعض أعضاء جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية الواقعة ضمن كردون مدينة العبور الجديدة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 249 لسنة2016، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإزالتها.

وأوضح المهندس أحمد علي، أن الحملة أسفرت عن حصر عدة مخالفات بناء بمساحات مختلفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك المخالفات.



وطالب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أعضاء الجمعية وكافة الكيانات والأفراد بالأراضي محل القرار الجمهوري رقم ٢٤٩ لسنة٢٠١٦، بضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة من قبل الدولة وعدم مخالفتها، مع ضرورة إيقاف كافة المباني بقطع الأراضي لحين الانتهاء من استصدار التراخيص اللازمة من جهاز المدينة.

وأشار المهندس أحمد علي، إلى أن الجهاز سيقوم بشن حملات يومية لرصد أي تعديات أو بناء بدون تراخيص والتصدي لها بكل حسم وقوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

العبور



بينما شن جهاز تنمية مدينة العبور حملة مكبرة بمعرفة لجنة السحب والإزالة بالجهاز، والتي أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات لمخالفة شروط التراخيص، وذلك بالتعاون والتنسيق بين إدارة أمن الجهاز، ورئاسة الأحياء وشرطه التعمير بالمدينة.



وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الحملة تمكنت من غلق وتشميع للدور الأرضي بالقطعة 34 محلية ٣٤أ، وذلك لمخالفة شروط الترخيص، وتم مصادرة أبواب ومعدات ورفع عداد الكهرباء، وكذا تنفيذ قرار غلق وتشميع للدور الأرضي بالقطعة ٩ بلوك ٢٨٠٣٣ بالحي الثالث والتحفظ على معدات ورفع عداد الكهرباء، كما تم غلق وتشميع بدروم للقطعة 9 بلوك 18013، وذلك لمخالفة شروط الترخيص بتحويل البدروم إلى مطبعة ملابس، وتم رفع عداد الكهرباء.



وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الحملة أسفرت أيضاً عن رفع إشغالات الباعة الجائلين المفترشين للأرصفة بشارع الشعراوي بحي الشباب، وتم مصادرة البضائع وإيداعها إحدى دور الأيتام بالمدينة.



وشدد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، على مواصلة الجهود المبذولة والمتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء لرصد أي تجاوزات ومخالفات وإزالتها في المهد.



القاهرة الجديدة



وفى السياق ذاته كان قد وجه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بإزالة جميع الأكشاك المخالفة والشاغلة للطرق والمحاور الرئيسية ومصادرتها والتأكيد على عدم عودتها مرة أخرى،وذلك لما تسببه من إشغالات وإعاقة لحركة المشاة،وتشويه المنظر الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي ذات السياق،صرح المهندس عبدالناصر يوسف،نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس،بأنه تم شن حملة بالتعاون مع إدارة امن التجمع الخامس لإزالة جميع الأكشاك بشارع التسعين الشمالي،مؤكدا استكماله للحملات على جميع المحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أنه تم شن حملة أخرى على جميع المحال والورش المخالفة بالمجاورة التاسعة وحى البنفسج بالتجمع الأول، والتى أسفرت عن غلق وتشميع لمنشأتين مخالفتين بالقطعتين رقمي ٦٣، ٦٥ بحي البنفسج ٥، ومنشأة بالقطعة ١٩٠ بحى البنفسج٢، وتم تحرير محاضر للمخالفات، ومصادرة المضبوطات المخالفة والتحفظ عليها بمخازن الجهاز .



من جانبها، صرحت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث،بأنه تم رفع عدة إشغالات من منطقة أجيكو، استكمالا لرفع الإشغالات بالمنطقة، وفتح مناور العمارات بسوق المحمودية بالتجمع الثالث.