عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بيد من حديد..

حملات للتصدى لظاهرة مخالفة شروط التراخيص.. 3 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات بالعبور.. وحصر مخالفات البناء بالعبور الجديدة

صدى البلد

تعمل أجهزة المدن الجديدة على التصدى للمخالفات وإزالتها، من خلال حملات متتابعة للتصدى لظاهرة مخالفة شروط التراخيص ، وحصر مخالفات البناء بدون تراخيص، وأسفرت تلك الحملات على قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات لمخالفة شروط التراخيص، وذلك بالتعاون والتنسيق بين  إدارة أمن الجهاز،  ورئاسة الأحياء وشرطه التعمير بالمدينة.

 

العبور الجديدة


وقاد المهندس أحمد علی، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حملة لحصر مخالفات البناء بدون تراخيص والتى قام بها بعض أعضاء جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية الواقعة ضمن كردون مدينة العبور الجديدة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 249 لسنة2016، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإزالتها.

وأوضح المهندس أحمد علي، أن الحملة أسفرت عن حصر عدة مخالفات بناء بمساحات مختلفة، وجارٍ  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك المخالفات.

 

أجهزة المدن الجديدة تواصل حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات  خلال فترة الإجازة لمجابهة كورونا


وطالب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أعضاء الجمعية وكافة الكيانات والأفراد بالأراضي محل القرار الجمهوري رقم ٢٤٩ لسنة٢٠١٦، بضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة من قبل الدولة وعدم مخالفتها، مع ضرورة إيقاف كافة المباني بقطع الأراضي لحين الانتهاء من استصدار التراخيص اللازمة من جهاز المدينة.

 

وأشار المهندس أحمد علي، إلى أن الجهاز سيقوم بشن حملات يومية لرصد أي تعديات أو بناء بدون تراخيص والتصدي  لها بكل حسم وقوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

العبور


بينما شن جهاز تنمية مدينة العبور حملة مكبرة بمعرفة  لجنة السحب والإزالة بالجهاز، والتي أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات لمخالفة شروط التراخيص، وذلك بالتعاون والتنسيق بين  إدارة أمن الجهاز،  ورئاسة الأحياء وشرطه التعمير بالمدينة.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الحملة تمكنت من غلق وتشميع للدور الأرضي بالقطعة 34 محلية ٣٤أ،  وذلك لمخالفة شروط الترخيص، وتم مصادرة أبواب ومعدات ورفع عداد الكهرباء، وكذا تنفيذ قرار غلق وتشميع للدور الأرضي بالقطعة ٩ بلوك ٢٨٠٣٣ بالحي الثالث والتحفظ على معدات ورفع عداد الكهرباء، كما تم غلق وتشميع بدروم للقطعة 9 بلوك 18013، وذلك لمخالفة شروط الترخيص بتحويل البدروم إلى مطبعة ملابس، وتم رفع عداد الكهرباء.


وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الحملة أسفرت أيضاً عن رفع إشغالات الباعة الجائلين المفترشين للأرصفة بشارع الشعراوي بحي الشباب، وتم مصادرة البضائع وإيداعها إحدى دور الأيتام بالمدينة.


وشدد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، على مواصلة الجهود المبذولة والمتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء لرصد أي تجاوزات ومخالفات وإزالتها في المهد.


القاهرة الجديدة


وفى السياق ذاته كان قد وجه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بإزالة جميع الأكشاك المخالفة والشاغلة للطرق والمحاور الرئيسية  ومصادرتها والتأكيد على عدم عودتها مرة أخرى،وذلك لما تسببه من إشغالات وإعاقة لحركة المشاة،وتشويه المنظر الجمالي والحضاري للمدينة.

 

وفي ذات السياق،صرح  المهندس عبدالناصر يوسف،نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس،بأنه تم شن حملة بالتعاون مع  إدارة امن التجمع الخامس لإزالة جميع الأكشاك بشارع التسعين الشمالي،مؤكدا استكماله للحملات على جميع المحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة.

 

وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أنه تم شن حملة أخرى على جميع المحال والورش المخالفة بالمجاورة التاسعة وحى البنفسج بالتجمع الأول، والتى أسفرت عن  غلق وتشميع لمنشأتين مخالفتين بالقطعتين رقمي  ٦٣، ٦٥ بحي البنفسج ٥،  ومنشأة بالقطعة ١٩٠ بحى البنفسج٢، وتم تحرير محاضر للمخالفات، ومصادرة المضبوطات  المخالفة والتحفظ عليها بمخازن الجهاز .


من جانبها، صرحت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث،بأنه  تم رفع عدة إشغالات من منطقة أجيكو، استكمالا لرفع الإشغالات بالمنطقة، وفتح مناور العمارات بسوق المحمودية بالتجمع الثالث.

أجهزة المدن الجديدة مخالفة شروط التراخيص شروط التراخيص مخالفات البناء مخالفات البناء بدون تراخيص حصر مخالفات البناء بدون تراخيص

موضوعات متعلقة

غلق منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص بمدينة بلبيس

ضبط رئيس حي يقوم بالبناء المخالف بالدقي.. صور

حملات مكثفة لإزالة إشغالات الطريق بمطروح

غلق وتشميع 25 منشأة طبية في حملة للعلاج الحر بمركز ومدينة الفشن

غلق وتشميع 6 ورش للملابس الجاهزة مقامة أسفل العقارات السكنية بالجيزة

وزير الإسكان: جار تنفيذ مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام بالعبور

منها كافيتريا حسن شاكوش.. غلق 9 مقاهي مخالفة بمدينة نصر.. صور

غلق وتشميع ٣ مصانع مخالفة للاشتراطات بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مفاجآت عن تصميم وجودة شاشات iPhone 13

وزير الشئون النيابية : خصم نصف مرتب الموظف المتعاطى إجراء مؤقت لحين نتيجة التحليل النهائية

هل يجوز إفطار رمضان لمن خاف الإصابة بفيروس كورونا لجفاف الفم؟ الإفتاء تجيب

وزيرة الصحة: نستقبل أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح كورونا 18 مايو.. فيديو

وزيرة الصحة: لم يتم رصد أي سلالات متحورة لفيروس كورونا في مصر

انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية على الطريق الدولي بكفر الشيخ.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

انخفاض كبير.. أسعار الدواجن والبط والأرانب والبيض اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ