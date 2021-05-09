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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلسل الاختيار 2

أحمد رفعت : المشاركة في مسلسل الاختيار حلم لكل ممثل مصرى وعربي

الفنان أحمد رفعت
الفنان أحمد رفعت

قال الفنان أحمد رفعت ، الذى يجسد شخصية الشهيد أحمد جاد فى مسلسل الاختيار 2، إن الدور يسند لى من البداية هو كرم وتوفيق من الله عز وجل، مضيفًا أن هذا الدور ترشيحًا من المخرج بيتر ميمي.

 

وأضاف رفعت،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى والفضائية المصرية ويقدمه الإعلاميان جومانا ماهر و محمد الشاذلي، أن مسلسل الاختيار حلم لكل ممثل مصرى أو عربي،لأنه أهم مسلسل يعرض فى الدراما العربية .

 

وعبر رفعت عن فخره لتجسيد دور الشهيد البطل أحمد جاد، قائلًا: " أعتقد ان الرجل ده كان ملاك"، لافتًا إلى أنه لم يتوقع ردود الأفعال من  الأصدقاء وعائلة الشهيد، قائلًا: "غمروني بحب شديد"

 

وتابع: " الواحد لما يحترم شغله ويتميز فيه بينتظر النجاح،ولكن فى مسلسل الاختيار الموضوع مضاعف و ردود الأفعال أكثر  مما أتوقع".

 

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وبسؤاله عن أصعب  المشاهد الذى قام بتصويرها،قال مشهد اغتيال الشهيد محمد مبروك، عندما كنت أحاول التخفيف من انهيار أحد الظباط،مضيفًا ان المشهد الاصعب على الاطلاق هو "مشهد حادثة الواحات،و اصيبت بكسر فى ضلعي عند تصويرها"،لافتًا ان هذا المشهد قمنا بتقريب الواقع اقرب ما يمكن بدون دوبليرات .


الجدير بالذكر أن الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

 

ويشمل مسلسل الاختيار 2  على العديد من الأبطال منهم  الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

القوات المسلحة كريم عبد العزيز بيتر ميمي مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 2 مسلسلات رمضان الشهيد محمد مبروك القوات المسلحة والشرطة الراحل هادي الجيار محمد الشاذلي الفنان كريم عبد العزيز الشرطة

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