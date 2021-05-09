مريم خليفة : بدأت الغناء منذ 3 سنوات وأرغب بدراسة التمثيل

قالت المطربة مريم خليفة ، إنها بدأت الغناء منذ 3 سنوات وكانت مساعدة مخرج لمدة 8 سنوات، واكتشفت موهبتها بالصدفة مع أحد الملحن وائل عقيد وجمعتهما أغنية " إيدى على قلبى " وكانت أول أغنية قامت بأدائها .



وأوضحت " خليفة " ، خلال استضافتها مع الإعلامية "نورين شحاتة ببرنامج حياتك صحتك والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن بعد طرحها لأول غنية قامت بغنائها ب اسم " إيدى على قلبى " قامت بعمل البوم مع مزيكا، ومن المقرر أن تطرح قريبأ ألبوم غنائى مع شركة روتانا يضم أغانى خليجية .

وأشارت إلى أنها ترغب ب عمل دويتو غنائى مع الفنان ايهاب توفيق والتى تعد من معجبيه وتربطها به علاقة صداقة أيضأ ، لافتة إلى أن ستطرح أغنية عراقية خلال الفترة المقبلة .

وتابعت انها تقوم ب تطوير أدائها الغنائى عن طريق تمارين الصوت وتقوم ب ممارسة الرياضة لتنظيم عملية التنفس ومخارج الصوت ، لافتة إلى أنه تدرس أيضأ التمثيل وقامت بالفعل بأداء دور تمثيلى فى مسلسل اهل الهوى ، ونصحت بمن يمتلكون أى موهبة للسعى ورائها واتقانها لإحراز النجاح المثمر بها .

يذكر أن الإعلامية "نورين شحاتة " ، الفنانة "مريم خليفة " ، استضافت خلال برنامج "حياتك صحتك " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2.