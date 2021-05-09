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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مريم خليفة : بدأت الغناء منذ 3 سنوات وأرغب بدراسة التمثيل

المطربة مريم خليفة
المطربة مريم خليفة

قالت المطربة مريم خليفة ، إنها بدأت الغناء منذ 3 سنوات وكانت مساعدة مخرج لمدة 8 سنوات، واكتشفت موهبتها بالصدفة مع أحد الملحن وائل عقيد وجمعتهما أغنية " إيدى على قلبى " وكانت أول أغنية قامت بأدائها .

 
وأوضحت " خليفة " ، خلال استضافتها مع الإعلامية "نورين شحاتة ببرنامج حياتك صحتك والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ،  أن بعد طرحها لأول غنية قامت بغنائها ب اسم " إيدى على قلبى " قامت بعمل البوم مع مزيكا، ومن المقرر أن تطرح قريبأ ألبوم غنائى مع شركة روتانا يضم أغانى خليجية .

 

وأشارت إلى أنها ترغب ب عمل دويتو غنائى مع الفنان ايهاب توفيق والتى تعد من معجبيه وتربطها به علاقة صداقة أيضأ  ، لافتة إلى أن ستطرح أغنية عراقية خلال الفترة المقبلة  .

 

وتابعت انها تقوم ب تطوير أدائها الغنائى  عن طريق تمارين الصوت وتقوم ب ممارسة الرياضة لتنظيم عملية التنفس ومخارج الصوت ، لافتة إلى أنه تدرس أيضأ التمثيل وقامت بالفعل بأداء دور تمثيلى فى مسلسل اهل الهوى ، ونصحت بمن يمتلكون أى موهبة للسعى ورائها واتقانها لإحراز النجاح المثمر بها .

 

يذكر أن الإعلامية "نورين شحاتة " ، الفنانة "مريم خليفة " ، استضافت خلال برنامج "حياتك صحتك " ، والمذاع على فضائية  "صدى البلد 2.

 

مريم خليفة صدى البلد غناء موهبة غنائية الغناء المصرى الإعلامية نورين شحاتة

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