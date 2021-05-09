التأمين الصحى الشامل.. نجاح زراعة صمام أورطى نسيجى لـ سبعيني في بورسعيد

تمكن فريق وحدة القلب بمستشفي النصر التخصصي التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد من إنقاذ حياة مريضة فى بداية العقد السابع من عمره بعد نجاح زراعة صمام أورطى نسيجى له عن طريق القسطرة.

وكشف الدكتور طارق رشيد رئيس وحدة القلب بالمستشفي عن نجاح فريق طبي برئاسته ضم الدكتور ياسر صادق استشاري القسطره القلبية والدكتور أحمد شبل استشاري القسطرة القلبية، بالإضافة إلى الدكتور أمير البسطويسي استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد لبيب مأمون استشاري جراحة الأوعية والدكتور أحمد عبد الرؤوف استشاري التخدير يعطونهم د. معتز سلامة أخصائي القلب ود.مصطفي رفعت أخصائي القلب، بالإضافة إلى د.محمد عطا أخصائي القلب وفريق تمريض متميز من زراعة صمام أورطي نسيجي عن طريق القسطرة بمستشفى النصر التخصصي لمريض يبلغ من العمر 73 عام يعاني من ضيق حرج في الصمام الأورطي شديد التكلس.

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وقال رشيد، إن المريض كان يعاني لفترة طويلة من صعوبة شديدة في التنفس مع أقل مجهود، مشيرا إلى أن المريض متعافي حديثا من كسر مضاعف في منطقة الحوض.

ولفت رشيد إلى أن صعوبة الحالة تكمن في الوضع التشريحي الأفقي لجذع الشريان الأورطي.

وأوضح رشيد، أنه تم إجراء العملية بنجاح لمهارة الفريق الطبي واستخدام أحدث الأجهزة وطرق العلاج بمستشفيات الهيئة.

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