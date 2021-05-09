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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى تطالب شريف الدسوقي بدفع 5 ملايين جنيه لـ19 مايو

مطرقة
مطرقة

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل دعوى منتج شهير ضد الفنان شريف الدسوقي الذي يطالبه بدفع ٥ ملايين جنيه بسبب مسلسل ١٠٠ وش لجلسة ١٩ مايو لحضور الفنان بشخصه.


وكان قد أقام المستشار هيثم عباس، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنان شريف الدسوقى، بصفته وكيلا عن شريف زلط ( مدير إنتاج ) لإحدى شركات الإنتاج الفنى يطالبه فيها بدفع مبلغ ٥ ملايين جنيه.


وتعود وقائع التداعى إلى تعاقد المدعى مع الفنان شريف الدسوقى لأداء دور فى مسلسل أذيع خلال شهر رمضان ٢٠٢٠ و نال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملا عن أداء دوره إلا أن المدعى عليه أدلى بتصريحات فى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وأجرى مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية وادعى أن مدير الإنتاج المدعى لم يسلمه أجره كاملا ومن جراء هذا أصاب المدعى أضرار مادية وأدبية مما حدا به لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

المحكمة الاقتصادية الفنان شريف الدسوقي سلسل ١٠٠ وش المستشار هيثم عباس مدير إنتاج ى شركات الإنتاج الفنى مواقع التواصل الاجتماعي

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