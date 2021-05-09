ضبط 800 قرص أدوية مخدرة فى حملة على صيدليات المنصورة

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء حيث تشكلت لجنه من التفتيش الصيدلي بالادارة العامة لمرافقة حملة من مباحث المخدرات بقطاع شمال الدلتا.



فيما أسفر التفتيش بالمرور اليوم الأحد على إحدى الصيدليات بالمنصورة عن الآتي، 100 قرص تامول 225 مجم وهو صنف جواهر مخدرة مخالف لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وهو ايضا صنف مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية مخالفا بذلك للمواد؛ 57،،59،،81 من قانون الصيدلة 127 لسنة 1955.



وضبط 27 امبول أدوية جدول تاني بدون فواتير و حوالي 700 قرص من العديد من أصناف الجدول أيضا بدون فواتير مخالفا بذلك القرار الوزاري 172 لسنة 2011.



كما تحفظ علي جميع المضبوطات بمعرفة رجال مكافحة المخدرات وتحرير المخاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.



كما شدد وكيل الوزارة على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والاتجار غير القانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

IMG-20210509-WA0009

IMG-20210509-WA0008