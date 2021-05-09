مصر الخير توزع قسائم شراء ملابس العيد علي الأيتام وذوي الاحتياجات

مصر الخير توزع قسائم شراء ملابس العيد علي الأيتام وذوي الاحتياجات
قامت مؤسسة مصر الخير بتوزيع ما يزيد على 15000 قسيمة شراء بقيمة تزيد على 250000 جنيه لملابس العيد على الاطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من شراء واختيار ملابس العيد لتكتمل بعيد الفطر المبارك.
وقال المهندس أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير إن قسائم الشراء لملابس العيد كانت إضافة حقيقية ومتميزة لحملة إفطار صائم هذا العام حيث لامسنا بأنفسنا وقع الفرحة بها علي أطفال هذه الاسر وذويهم عندما يذهب رب الاسرة بأطفاله إلى محلات الملابس التي تم الاتفاق معها ليقوم الطفل باختيار ملابسه للعيد وفق ذوقه لتزيد فرحته بهذه الملابس ولا يشعر بأنه مجبر علي ارتداء ملابس لم يشارك في اختيارها وشرائها وهذا يعني الكثير بالنسبة للطفل .
وأضاف أنه تم الاتفاق مع شركة عمر أفندي وشركة النصر للملابس حيث يسمح لكل طفل شراء واختيار ما يلزمه من ملابس في حدود 250 جنيهاً من فروع الشركتين في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أنه تم توزيع القسائم علي الاطفال في محافظات أسوان والاقصر وقنا و سوهاج اسيوط المنيا بنى سويف الفيوم القاهرة الغربية الاسكندرية و الاسماعيلية ويستكمل التوزيع في باقي المحافظات خلال الايام القادمة وحتى عيد الفطر بقدر ما تتلقي المؤسسة من تبرعات لهذا الغرض والتي نرجوا ان تغطي كل طفل مستحق .
وأوضح المدير التنفيذي للبرامج بالمؤسسة، أنه يتم توزيع قسائم الشراء علي أطفال الأسر الأولي بالرعاية من خلال مكاتب «مصر الخير» بمختلف المحافظات، و بالتعاون مع الجمعيات الشريكة والتي يزيد عددها على 4 آلاف جمعية على مستوى الجمهورية.
وأضاف علي، أنه من المقرر أن تستمر قوافل «مصر الخير» التي تحمل المواد الغذائية وملابس العيد لأطفال الأسر الأولى بالرعاية؛ لتعم الفرحة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بجميع محافظات مصر.
ولفت إلى أن حملة إفطار صائم والتي أطلقتها المؤسسة منذ 9 سنوات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى تستهدف الوصول إلي الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات وتوفير وجبات الإفطار لهم داخل منازلهم من خلال تقديم «كرتونة الخير» كاشفا عن أن حملة «إفطار صائم» تتضمن عدة عناصر وبنود وخيارات مازالت مفتوحة أمام المتبرعين، حيث تشمل منتجات الحملة، 5 بنود رئيسية: أولها الكراتين الغذائية والثاني إفطار صائم والثالث ملابس العيد والرابع زكاة الفطر، فيما مثل البند الخامس من منتجات الحملة بند سهم مصارف الزكاة.
وأوضح المدير التنفيذي للبرامج أن بند الكراتين الغذائية يشمل 4 أنواع، أولهم كرتونة الخير متضمنة دجاجة مجمدة بتكلفة 150 جنيها، فيما يتمثل النوع الثاني في كارت الإفطار، ويشمل مواد غذائية بقيمة 150 جنيها ويحق للمستحق الحصول على الكارت وصرفه من أي مكتب تموين بقيمة 150 جنيها أو صرفه من خلال أي بقال تابع لفوري.
أما النوع الثالث فيشمل توزيع كرتونة الخير ومصدر للبروتين وبالنسبة للنوع الرابع والأخير من بند الكراتين الغذائية يتمثل في «سند العائلة»، وقيمته المالية 1000 جنيه إضافة إلى دعم نقدي يبلغ 200 جنيه، فضلًا عن أنه يمكن للمتبرع إفطار صائم بـ40 جنيها، حيث توفر المؤسسة وجبة إفطار للصائم، وملابس العيد بسهم قيمته 250 جنيهًا، فيما تبلغ قيمة زكاة الفطر 25 جنيهًا، وأخيرا سهم مصارف الزكاة 100 جنيه.