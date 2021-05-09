مصر الخير توزع قسائم شراء ملابس العيد علي الأيتام وذوي الاحتياجات

قامت مؤسسة مصر الخير بتوزيع ما يزيد على 15000 قسيمة شراء بقيمة تزيد على 250000 جنيه لملابس العيد على الاطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من شراء واختيار ملابس العيد لتكتمل بعيد الفطر المبارك.



وقال المهندس أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير إن قسائم الشراء لملابس العيد كانت إضافة حقيقية ومتميزة لحملة إفطار صائم هذا العام حيث لامسنا بأنفسنا وقع الفرحة بها علي أطفال هذه الاسر وذويهم عندما يذهب رب الاسرة بأطفاله إلى محلات الملابس التي تم الاتفاق معها ليقوم الطفل باختيار ملابسه للعيد وفق ذوقه لتزيد فرحته بهذه الملابس ولا يشعر بأنه مجبر علي ارتداء ملابس لم يشارك في اختيارها وشرائها وهذا يعني الكثير بالنسبة للطفل .



وأضاف أنه تم الاتفاق مع شركة عمر أفندي وشركة النصر للملابس حيث يسمح لكل طفل شراء واختيار ما يلزمه من ملابس في حدود 250 جنيهاً من فروع الشركتين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أنه تم توزيع القسائم علي الاطفال في محافظات أسوان والاقصر وقنا و سوهاج اسيوط المنيا بنى سويف الفيوم القاهرة الغربية الاسكندرية و الاسماعيلية ويستكمل التوزيع في باقي المحافظات خلال الايام القادمة وحتى عيد الفطر بقدر ما تتلقي المؤسسة من تبرعات لهذا الغرض والتي نرجوا ان تغطي كل طفل مستحق .

وأوضح المدير التنفيذي للبرامج بالمؤسسة، أنه يتم توزيع قسائم الشراء علي أطفال الأسر الأولي بالرعاية من خلال مكاتب «مصر الخير» بمختلف المحافظات، و بالتعاون مع الجمعيات الشريكة والتي يزيد عددها على 4 آلاف جمعية على مستوى الجمهورية.

وأضاف علي، أنه من المقرر أن تستمر قوافل «مصر الخير» التي تحمل المواد الغذائية وملابس العيد لأطفال الأسر الأولى بالرعاية؛ لتعم الفرحة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بجميع محافظات مصر.

ولفت إلى أن حملة إفطار صائم والتي أطلقتها المؤسسة منذ 9 سنوات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى تستهدف الوصول إلي الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات وتوفير وجبات الإفطار لهم داخل منازلهم من خلال تقديم «كرتونة الخير» كاشفا عن أن حملة «إفطار صائم» تتضمن عدة عناصر وبنود وخيارات مازالت مفتوحة أمام المتبرعين، حيث تشمل منتجات الحملة، 5 بنود رئيسية: أولها الكراتين الغذائية والثاني إفطار صائم والثالث ملابس العيد والرابع زكاة الفطر، فيما مثل البند الخامس من منتجات الحملة بند سهم مصارف الزكاة.

وأوضح المدير التنفيذي للبرامج أن بند الكراتين الغذائية يشمل 4 أنواع، أولهم كرتونة الخير متضمنة دجاجة مجمدة بتكلفة 150 جنيها، فيما يتمثل النوع الثاني في كارت الإفطار، ويشمل مواد غذائية بقيمة 150 جنيها ويحق للمستحق الحصول على الكارت وصرفه من أي مكتب تموين بقيمة 150 جنيها أو صرفه من خلال أي بقال تابع لفوري.

أما النوع الثالث فيشمل توزيع كرتونة الخير ومصدر للبروتين وبالنسبة للنوع الرابع والأخير من بند الكراتين الغذائية يتمثل في «سند العائلة»، وقيمته المالية 1000 جنيه إضافة إلى دعم نقدي يبلغ 200 جنيه، فضلًا عن أنه يمكن للمتبرع إفطار صائم بـ40 جنيها، حيث توفر المؤسسة وجبة إفطار للصائم، وملابس العيد بسهم قيمته 250 جنيهًا، فيما تبلغ قيمة زكاة الفطر 25 جنيهًا، وأخيرا سهم مصارف الزكاة 100 جنيه.