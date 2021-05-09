جزء من المؤامرة.. إعلامية كويتية تكشف عن مخطط بشأن لقاح كورونا في الخليج لهذا السبب

كشفت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، عن معلومات تضمنتها وثيقة روتشيلد وروكفلر “أكبر عائلات أمريكية يهودية تمتلك ثروات في العالم"، حول بيانات تتعلق بلقاح فيروس كورونا وسعيهم لفرض اللقاحات بالإجبار على عدة مناطق بالعالم ومنها منطقة الخليج العربي لاستنزاف موارده المالية مقابل اللقاح .

وأوضحت "الرشيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جزء من المعلومات الموجودة بالوثيقة كشف عن المخطط والمؤامرة التي يلعبها الحكومات الخفية لبسط سيطرتها على العالم وتحقيق أموال طائلة تؤمن بقائهم من خلال طرح عدد من اللقاحات وإقناع البشر بها والتي لازالت موضع شك .



ولفتت "الرشيد"، إلى أن هناك حملة إجبارية لفرض اللقاح في الدول الخليجية بطريقة الترهيب و التخويف، مؤكدة أنه للمبدأ القانوني لا يمكن القيام بأي عمل طبي على المريض إلا بعد الحصول على موافقته الشخصية أو من ممثليه الشرعيين، إلا بحالة واحدة وهي حالة الضرورة القصوى.