عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الدقهلية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر

شركة مياه الدقهلية
شركة مياه الدقهلية

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية حالة الطوارئ بجميع مناطق قطاعات المحافظة، وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك، حيث أمر المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة؛ وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.


وأكد نصر على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، هذا وقد تقرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.


وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل. كما أمر برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

 

txt

مياه الدقهلية: تركيب 5600 قطعة موفرة للمياه بمساجد وكنائس المحافظة  


وأكد على تواجد  رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. كما أكد سيادته على ضرورة  تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.


ويتابع  على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة المناطق، والقطاعات التابعة بمحافظة الدقهلية.

مياه الدقهلية حالة الطوارئ اليوم الأحد عيد الفطر مناطق قطاعات

موضوعات متعلقة

استمرار أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار في الدقهلية

ترشيحاتنا

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين .. رابطة خريجي الأزهر تكرم حفظة القرآن من الطلاب الوافدين

تسريبات تكشف مفاجآت عن تصميم وجودة شاشات iPhone 13

وزير الشئون النيابية : خصم نصف مرتب الموظف المتعاطى إجراء مؤقت لحين نتيجة التحليل النهائية

هل يجوز إفطار رمضان لمن خاف الإصابة بفيروس كورونا لجفاف الفم؟ الإفتاء تجيب

وزيرة الصحة: نستقبل أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح كورونا 18 مايو.. فيديو

وزيرة الصحة: لم يتم رصد أي سلالات متحورة لفيروس كورونا في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

انخفاض كبير.. أسعار الدواجن والبط والأرانب والبيض اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ