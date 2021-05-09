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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يدخل على خط أزمة اعتداءات الاحتلال في الأقصى

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، إلى إنهاء العنف في القدس، مطالبًا الأطراف المتصارعة بالبحث عن حلول من أجل احترام الهوية المتعددة الثقافات للمدينة المقدسة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال البابا فرنسيس للزوار الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس في روما "العنف يولد العنف.. اوقفوا الاشتباكات".

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وكانت الاشتباكات تصاعدت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، خلال أداء شعائر إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى رغم كل محاولات الجيش الإسرائيلي منعهم من ذلك.

وأصيب 10 مصلين فلسطينيين على الأقل، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد إحياء ليلة القدر قرب باب "الأسباط".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بأن طواقمها نقلت أحد المصابين إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في فمه، فيما عولجت بقية الإصابات ميدانيا.

إسرائيل فلسطين الاحتلال بابا الفاتيكان الجيش الإسرائيلي

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