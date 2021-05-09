استعداد للميدترم.. رفع درجة الاستعداد بكليات جامعة عين شمس

قال الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني سوف تنتهي 11 مايو، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تم وضعها للحفاظ على سلامة الطلاب خاصة التباعد الاجتماعى.

وأشار عميد كلية الهندسة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكليات الجامعة لبدء الامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثانى.

وأضاف عمر الحسيني، أنه تم تكثيف التواجد من الأطقم الطبية تحت دعم من مستشفيات الجامعة لمواجهة أي حالة تستدعي التدخل خلال الامتحانات، مشددا على توفير الكليات لما تحتاجه من أدوات ومطهرات، فضلا عن توفير المستلزمات الطبية لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس واستمرار اعمال الامتحانات دون أى معوقات.