هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم؟”.

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، عن السؤال قائلة: إن الصلاة والصوم ركنان من أركان الإسلام، وهما واجبان على كل مسلم بالغ عاقل.

وأضافت دار الإفتاء أن الصمم والبكم لا يمنعان من الصلاة والصيام، أمَّا حفظُ القرآن: فإن كان الأصم والأبكم يستطيع حفظ القرآن فله أجره وثوابه، أما إذا كان لا يستطيع فلا شيء عليه.

كيف يكون صيام من فقد سمعه وبصره

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم الشرع في صيام من غاب عنه سمعه وبصره وكيف يكون صيامه؟”.

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه يصوم من غاب عنه سمعه وبصره وصومه صحيح كعامة المسلمين.

وأوضح خلال فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء على يوتيوب، أنه على ولي من فقد سمعه وبصره أن ينبهه بأي طريقة يفهمها إلى أحكام هذه الشعيرة، قال تعالى "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ".