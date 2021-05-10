عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم.. الإفتاء تجيب

هل على الصم والبكم
هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم؟

 تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم؟”.

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، عن السؤال قائلة: إن الصلاة والصوم ركنان من أركان الإسلام، وهما واجبان على كل مسلم بالغ عاقل.

وأضافت دار الإفتاء أن الصمم والبكم لا يمنعان من الصلاة والصيام، أمَّا حفظُ القرآن: فإن كان الأصم والأبكم يستطيع حفظ القرآن فله أجره وثوابه، أما إذا كان لا يستطيع فلا شيء عليه.

حكم إجبار الأطفال على صيام رمضان

حكم صيام تارك الصلاة.. علي جمعة يجيب

كيف يكون صيام من فقد سمعه وبصره

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم الشرع في صيام من غاب عنه سمعه وبصره وكيف يكون صيامه؟”.

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه يصوم من غاب عنه سمعه وبصره وصومه صحيح كعامة المسلمين.

وأوضح خلال فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء على يوتيوب، أنه على ولي من فقد سمعه وبصره أن ينبهه بأي طريقة يفهمها إلى أحكام هذه الشعيرة، قال تعالى "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ".

الإفتاء الصم البكم حفط القرآن الصلاة الصوم فتاوي وأحكام

موضوعات متعلقة

ما حكم الدين في موضة تقصير الحجاب؟ أمين الفتوى يوضح

يجوز الصيام تطوعا في غير رمضان مع عدم تبييت النية بشرطين.. مجمع البحوث يوضح

علي جمعة: ليلة القدر خاصة بالأمة المحمدية ولم تكن في الأمم السابقة

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف لزملائه المحتاجين؟ علي جمعة يجيب

كيف يحسب من صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر عدد أيام رمضان؟

أجهضت امرأة عمدًا ثم ندمت وتابت فهل عليها كفارة؟.. الإفتاء تجيب

هل يرخص لمريض كورونا الإفطار؟.. الإفتاء تجيب

هل الكلب طاهر؟ الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

حالتها غير مستقرة وترقد في العناية.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بالصدفة.. امرأة تعثر على قبو مرعب أسفل منزلها ومفاجأة صادمة بداخلها|صور

لا أسمح له بالتصرف في حسابي.. أحمد موسى يوجه بيانا شديد اللهجة لـ إدارة الفيسبوك

أول فيديو من حريق الفندق الشهير بطنطا

حالته حرجة.. تطورات أزمة سمير غانم الصحية.. «خاص»

مصر تستقبل 1.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مازالت فى المستشفى.. تطورات جديدة فى الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سحور رمضان ..فول بالحمص والطحينة وبيض مسلوق بالزبدة وسلطة بطيخ بالنعناع

تدريبات عسكرية بحرية وجوية بين مصر وفرنسا.. صور

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

أعمال تعقيم وتطهير دورية لـ المتحف القومى للحضارة ..صور

فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

المزيد

ساحة رأي

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ