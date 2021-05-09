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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الصحة :إنتاج لقاح كورونا المصري في شهر يوليو المقبل

صدى البلد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان إنه سيتم عقد اجتمع أسبوعي لمتابعه مراحل تصنيع لقاح كورونا المصري سينوفاك الصيني.

وأضافت وزيرة الصحة أن اللقاح المصري يعمل بتقنية اللقاحات المعطلة، مضيفة أن الإنتاج سيكون في شهر يوليو القادم، ويليه تقييم لتلك الجرعات من هيئة الدواء المصرية.


وتتفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تمهيدا لتصنيع لقاح "سينوفاك" في مصر.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، انه تم التواصل مع  الصين في شهر أكتوبر الماضي، وجرى البدء في التجارب بمصر، وفي القريب العاجل سيبدأ تصنيع اللقاح في مصر، وذلك في مصنعين تابعين لـ«فاكسيرا»، من خلال مصنع 60 فى فاكسيرا بطاقة 20 مليون جرعة فى العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفيع 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر ولإفريقيا.

وأضاف لـ"صدى البلد" أن الصين مدت مصر بـ600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينية وخلال أيام ستبدأ فى توريد جرعات جديدة إلى مصر بواقع 400 ألف جرعة ثم 500 ألف جرعة جديدة بعدها، ودعت الدكتورة هالة زايد، المواطنين إلى الاتصال بـ105 للتعرف على كل البيانات والمعلومات الخاصة بآليات علاج كورونا فى مستشفيات الوزارة وقت الحاجة، كما دعت المواطنين للاتصال بـ الخط الساخن 1440 للمعزولين منزليا للحصول على البيانات والمعلومات الكاملة حول سبل العزل المنزلي.

وأوضح أن مليونا و263 ألف  سجلوا طلبات الحصول على لقاح كورونا، وجرى تطعيم 320 ألف، حيث توسعت الوزارة في التطعيم في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى القطاعات الأكثر عرضة للتعامل مع المواطنين والأكثر تأثيرا في الاقتصاد القومي.

وقام وفد من منظمة الصحة العالمية يضم خبراء واستشاريين في مجال تصنيع اللقاحات، بإجراء زيارة ميدانية للشركة لتقييم ومراجعة القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالشركة ، وتقييم قدرة الشركة على إنتاج لقاح كورونا وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ومراجعة معايير التصنيع تمهيدًا لاعتماد منشآت فاكسيرا لتصنيع اللقاح فور ثبوت فاعليته.حيث قام الوفد على مدار ٤ أيام بزيارة مصنع ٦٠ ومبنى ١ ومبنى ٢ ومبنى ٢٧ ومصنع اللقاحات البيطرية بمنطقة ٦ أكتوبر ومنطقة التغليف المركزي والمخازن السلعية والإدارة العامة للرقابة على الإنتاج.

وأشاد الوفد بالقدرة الإنتاجية وجاهزية مصانع الشركة من حيث البنية التحتية، وكفاءة العمل، والعاملين، مؤكدين الاستعداد التام لدعم مصر الكامل في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورون.

وزيرة الصحة الة زايد لقاح كورونا المصري سينوفاك الصيني

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