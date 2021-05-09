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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين .. رابطة خريجي الأزهر تكرم حفظة القرآن من الطلاب الوافدين

حفل تكريم حفظة القرآن
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من الطلاب الوافدين

نظمت الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، اليوم الأحد، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر، والذي أقيم بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة الأزهر.

 

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والحاجة سمية أبوالعينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، واللواء اسامة ياسين والدكتور عبد الدايم نصير نائبا رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

برعاية مؤسسة أبو العينين.. توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم بمسابقة نقابة المهن الزراعية

برعاية مؤسسة أبو العينين الخيرية.. خريجي الأزهر تكرم الوافدين حفظة القرآن الأحد

وكان تقدم للمسابقة ٢٠٠ طالب وطالبة من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، والتي كانت عبارة عن جزئين الجزء الأول حفظ القرآن الكريم كاملا وفاز فيه ١٤ طالبا، والجزء الثاني حفظ نصف القرآن الكريم وفاز فيه ٦ طلاب، بالإضافة إلى تكريم ٤ أطفال من أبناء الوافدين و الحافظين لنصف القرآن.

 

وشهد الحفل تكريم الطلاب حفظة القرآن الكريم الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف وفاز فيها طلاب من نيجريا، واوزباكستان، وباكستان، واندنيسيا، والنيجر، وماليزيا، والفلبين، وسوريا.

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الازهر الشريف مؤسسة ابو العينين حفل تكريم حفظة القرآن الكريم جامعة الأزهر الحاجة سمية أبوالعينين الرابطة العالمية لخريجي الأزهر

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