رابطة الزجالين بالبحيرة تكرم الشاعر محمد ثابت

في حفل تدشين رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالبحيرة، استضافت الشاعر محمد ثابت مؤسس شعبة شعر الفصحى باتحاد كتاب مصر في لقاء ثقافي بقرية سيتي بارك بالبحيرة كوم حمادة المدينة التي ينتمي إليها الشاعر محمد ثابت وبحضور الزجال محمد سرور رئيس رابطة الزجالين والشاعرة ميمي عبد الجليل رئيس الرابطة بالبحيرة والشاعرة مايا خالد المستشار الثقافي لحزب مصر التي تم تكريمها بالحفل.

كما حضر الشعراء محمد الخليفي شاعر البحيرة، والشاعر علي فاروق والموسيقار هاني رجب والشاعر عمروالمصري والشاعرة فاطمة أبو شاكر والشاعر محمود عبد الله ومن شعراء البحيرة الشاعر أيسم فيالة.

وثم تكريم بعض الشعراء وأمسية شعرية قالت فيها الشاعرة مايا خالد قصيدة عن ليلة القدر تقول:

يا طيِّبَ النَّفحاتِ لا تجْرِ

حتَّى أفوزَ بليلةِ القدرِ

أيَّامُهُ الأولى ضِيا عَيني

والْخيرُ مِن بركاتهِ يَسري

رمضانُ يا شهرًا أضاءَ لنا

كلَّ الشُّهورِ بفرحةِ الدَّهرِ

أقبلتَ كالضَّيفِ الكريمِ لنا

أسْعَدتنا مِن حيثُ لا ندْري

أيقظتَ فينا الْبِرَّ يا شمسًا

قد أشرقتْ بالنُّورِ في صدْري

أقبل إلينا فالْقُلوبُ تروحُ

إلى صلاةِ اللّيلِ والْفجرِ

نرجوكَ أن تبقى لنا شهرًا

فيه الضيا مِن ظلمةِ القبْرِ