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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تلقى طلبات المواطنين للتعامل على "زوائد التنظيم" بمطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على قيام مراكز المدن بتلقي الطلبات المقدمة من المواطنين للتعامل على زوائد التنظيم طبقاً للضوابط القانونية المعمول بها، مع إعداد سجل لها بكل مركز.
 

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كما وافق محافظ مطروح على إجراء المعاينات اللازمة وتقيمها تقييم إبتدائى ورفع تقرير بنتائج أعمالها إلى المحافظة لاستكمال باقي الإجراءات ومخاطبة اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لإعادة دراسة القيمة التي انتهت إليها الجهة الإدارية وفقاً لما هو وارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019.

وأوضح محمد الحوفي مدير إدارة الأملاك بمحافظة مطروح أن ضوابط التعامل على مساحات زوائد التنظيم سيتم وفق الشروط الآتية وهي أن تكون المساحة محل التعامل واقعة ضمن زوائد التنظيم في تاريخ التعامل.

وإن تكون المساحة المعتبرة زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب الشراء أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال
- أن يترتب على التصرف في هذه المساحة لغير الطالب إلحاق ضرر به
- ألا يترتب على التعامل الإضرار بأي من الوجهات أو مداخل العقارات الملاصقة
أن يكون التعامل بالقدر الذي لا يخل بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.

وأوضح مدير الأملاك أن مراكز المدن ستقوم بتلقي طلبات المواطنين المقدمة على زوائد التنظيم، وقيام صاحب الشأن بسداد رسوم المعاينة والفحص وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018 والمعدل بالقرار رقم 19 لسنة 2018.


على أن يكون التصرف في المتخللات بالأمر المباشر طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 والشروط والضوابط الواردة به، ولا سيما المادة(80) منه، والتي تجيز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستعمال في حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.

محافظة مطروح مدن المحافظة زوائد التنظيم تلقى طلبات المواطنين محافظ مطروح

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