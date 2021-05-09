وزيرة الصحة : لقاح سينوفاك ضد كورونا يصنع كمنتج نهائى في مصر من خلال فاكسيرا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، إن اللقاح ضد كورونا سيتم تصنيعه منتج نهائى فى مصر باسم شركة سينو فاك بصناعة مصرية وسيسجل لمصر والعالم من خلال شركة فاكسيرا ومع بدء تفعيل اتفاقية نقل التكنولوجيا سيكون 100% من خطوط التصنيع ستكون فى مصر.



وأوضحت وزيرة الصحة ، خلال مؤتمر صحفى الذى انعقد اليوم ، أن الفترة الماضية شهدت 27 محافظة الذهاب لمرضى الغسيل الكلوى والأورام والقلب والأديرة والمساجد والوزارة قامت بتسجيلهم لحمايتهم وتم إعطاؤهم اللقاح، لافتة إلى أن أهمية التسجيل تأتى ضمن تحديد موعد الجرعة الثانية ومن المقرر أن تأتى شحنة كبيرة من اللقاحات إلى مصر مع زيادة الشحنات سيتم زيادة مراكز اللقاحات وعربات قوافل والذهاب لأماكن المعاشات، البنوك، مكاتب البريد.