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رئيس التحرير
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أخبار البلد

7500 مستفيد.. خطة لتدريب هيئات تدريس كليات القطاع الطبي على الاختبارات الإلكترونية

صدى البلد

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير بالتعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول قيام وحدة القياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، بوضع خطة تدريب مكثفة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية ضمن المنظومة القومية للاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم “الأحد”، أن التقرير أشار إلى أن الخطة تهدف لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في إعداد المفردة الإختبارية حسب المنظومة الإلكترونية لبنوك الأسئلة المُعدة لها بجانب التدريب على كيفية التعامل في تطبيق برنامج الاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة التي تم التعاقد عليها مع الشركات المتخصصة لتعميمه بجميع الجامعات.

وأكد التقرير أن خطة التدريب تأتي تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطبيق المنظومة القومية للاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وأن خطة التدريب بدأ تنفيذها في 24 أبريل 2021 وتستمر حتى 30 مايو 2021 وتستهدف تدريب ما يقرب من 7500 عضو هيئة تدريس بكليات القطاع الطبي، وتحتوي على ما يقرب من 130 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في آلية تطبيق أنظمة الاختبارات الإلكترونية. 

من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، أن خطة التدريب تتم على مرحلتين ركزت فيها المرحلة الأولى على عرض ومناقشة المادة العلمية من خلال فيديوهات تم إعدادها خصيصًا لمحتوى البرنامج التدريبي الذي أعده أساتذة الطب والقياس والتقويم.

 

وأضافت أن المرحلة الثانية من التدريب تتم لمدة يومين الأول بنظام الأونلاين لتطبيق ومناقشة وصياغة المفردات وجداول المواصفات والتي أعدها المتدربون مسبقًا وإجراء إختبار تحصيلي لما تم التدريب عليه ويحتوى اليوم التدريبي الثاني على تعريف السادة المتدربين ببرنامج بنوك الأسئلة والإختبارات الإلكترونية، ويتم في كل يوم تدريب إنجاز 12 برنامج أونلاين بواقع 500 متدرب في اليوم تقريبًا تتم بالتوازي ويقوم بالتدريب أساتذة متخصصون.

ولفت التقرير إلى أن الخطة تم إعدادها من خلال مركز القياس والتقويم بالوزارة والذي يستعين بما يزيد على 45 مدربًا متخصصًا في مجال الاختبارات الإلكترونية، كما يشارك في التنسيق لعقد هذه الدورات مدراء القياس والتقويم بالجامعات المصرية بدعم كامل من رؤساء الجامعات إلى جانب الدور الذي يقوم به خبراء المركز من تنسيق ومتابعة تنفيذ التدريب وتذليل أي صعوبات تواجه المدربين أو المتدربين إلى جانب إعداد قوائم الحضور ومتابعة نتائج الإختبار التحصيلي وإعداد الإحصائيات وإصدار الشهادات.

ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع قياس مردود هذه الخطة من خلال تطبيق الاختبارات الإلكترونية في نهاية الفصل الدراسي الثاني وكذلك إعداد بنوك الأسئلة للقطاع الطبي كمرحلة أولى بما يحقق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

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