أستاذ الصدر بجامعة القاهرة يقدم نصائح لمرضى الحساسية .. فيديو

قال محمود البتانونى، أستاذ الحساسية والصدر بجامعة القاهرة، إن أمراض الحساسية والصدر لا فرق بينهم وبين المواطنين العاديين فى التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتاً انه يجب شرب السوائل بكثرة وضرورة ارتداء كمامتين فوق بعضهما فى الأماكن الأكثر ازدحاماً.

تابع محمود البتانونى، خلال مداختله الهاتفية فى أكسترا نيوز، أن حساسية الشعب الهوائية تعد من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر لذلك هم أكثر عرضة للآثار الجانبية من الإصابة بالفيروس، معقباً أن يجب الالتزام بتناول العلاج بانتظام والمحاولة على قدر الإمكان عدم استنشاق الأتربة والأدخنة لأن هذه هى الحماية الأساسية له.

أوضح أستاذ الحساسية والصدر، أن الحساسية بكل أنواعها معرضة للفيروسات وتختلف أيضا بدرجات هناك حساسية بسيطة أو عالية أو أزمات ربوية، مضيفاً الأمر ليس خطيرا لأصحاب الحساسية أن يصابوا بفيروس كورونا ولكن تختلف فى الإحساس بضيق التنفس وتشنجات على الصدر وعليه الالتزام بالبخاخات والأدوية.

أضاف محمود البتانونى، أنه أثناء الإصابة بفيروس كورونا يكون هناك تقل شديد على الصدر يشعر به كل المصابون بفيروس كورونا وليس فقط أصحاب الحساسية لأنه ليس أكثر عرضة من غيره بالإصابة.