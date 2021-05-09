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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الدقهلية : تركيب 5600 قطعة موفرة للمياه بمساجد وكنائس المحافظة

تركيب قطع المياه
تركيب قطع المياه الموفره بالدقهلية

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن تركيب نحو 5600 قطعة موفرة لمياه الشرب بالمساجد الأهلية، والكنائس بالمحافظة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، ووزارة التنمية المحلية؛ لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة (المساجد الأهلية – الكنائس) بجميع محافظات الجمهورية.

 

وقال إن الشركة قامت بتركيب تلك القطع بمختلف مناطق المحافظة منذ نهاية عام 2020، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها المحافظة، ومديرية الأوقاف بالدقهلية، والكنائس، كما تقوم الشركة أيضًا بعمل الصيانة اللازمة لها، للحفاظ عليها من التلف والسرقة، ومن المقرر أن تنتهي من تركيب القطع بجميع المساجد الاهلية، والكنائس داخل المحافظة.

 

مياه الدقهلية: تركيب 5600 قطعة موفرة للمياه بمساجد وكنائس المحافظة  

وأشار إلى أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، والتي من أهمها القطع الموفرة لاستهلاك المياه ، وعملاً بوثيقة ترشيد استهلاك المياه تحت رعاية مجلس الوزراء، والتى تم توقيعها من كافة الوزارات لتبنى قضية ترشيد المياه باستخدام القطع الموفرة، ونشر الوعي المائى.

مياه الدقهلية قطع مياه موفره كنائس مساجد

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