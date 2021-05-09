بريد شرق القاهرة يوضح تفاصيل صرف المساعدات النقدية لمستفيدي تكافل وكرامة عن شهر مايو| فيديو

قال بيومي القطان، مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إن معاش تكافل وكرامة يكون استحقاقا دوريا، يتم صرفه كل شهر لعدد من المستفيدين من جموع الشعب المصري، منوها إلى أنه يصل عدد المستفيدين إلى 3.5 مليون مستفيد، كما أنه كان يتم صرفه بعد يوم 15 من الشهر، ونظرا لإجازات وأعياد الفطر تم تقديم موعد الصرف لهذا الشهر.

وأضاف "مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة"، خلال حواره في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدكتور شريف فارو رئيس مجلس الإدارة حرص علي تقرر بدء صرف هذا الاستحقاق اليوم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح بيومي القطان، أنه يتم الصرف اليوم لمستحقين الشريحة الثانية من معاش كرامة، الذى يصل عددهم حوالي مليون و 200 ألف مستفيد.

وأشار "القطان"، إلى أن بداية من الغد سوف يدخل شريحة كرامة في الصرف، التي تصل إلى 3.3 مليون مواطن مصري، كما أنه تم اتخاذ عدد كبير جدا من الإجراءات، لتأمين وضمان سيولة عملية الصرف، كاشفا أن صعوبة هذا الشهر أنها تأتي جانب معاشات الحكومة ومعاشات التأمين.

وأكد، أنه يوجد غرفة عمليات مركزية بإدارة الهيئة، اتخذت العديد من الإجراءات أولها كان تغذية جميع ماكينات الصرف خلال فترة الإجازة سواء يوم عيد العمال أو أعياد شم النسيم، حتي تتيح الصرف لجميع المواطنين ولا يتوافدون علي الفروع والمكاتب البريدية.