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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق أسوان/ العلاقى

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

استقبل مستشفي أسوان الجامعى اليوم الأحد مصابى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الشرقى أسوان / العلاقى مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص .

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالى إسماعيل .آ.ح ، وعثمان .ع.أ ، وعبد العظيم .إ0م ، وزكريا .س.م ، وبخيت .م.أ ، وجاري الكشف علي المصابين واتخاذ الاجراءات اللازمة سواء بالخروج تحسن او الدخول في الاقسام المختلفة لاستكمال العلاج اللازم ، فيما تم نقل جثمان المتوفى للمشرحة العمومية .

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وقد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث الملفات والمشروعات التنموية والخدمية والإستعدادات الخاصة بعيد الفطر.

وطمأن محافظ أسوان، رئيس مجلس الوزراء على الوضع الصحي بالمحافظة وآخر المستجدات وجاهزية مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات العزل لاستقبال أية حالات إصابة بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات، فضلاً التعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لاجراءات وزارة الصحة الاحترازية ، وأكد وجود تنسيق تام وكامل بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية، حيث يتم رصد أي احتياجات وتوفيرها بشكل فور.

وأشار أشرف عطية إلى الالتزام بالقرارات الصادرة مؤخراً عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن تنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات يومياً  من الساعة 9 مساءً وغلق كامل للحدائق والمتنزهات، لافتاً إلى جهود المحافظة وحملاتها اليومية المكثفة بجميع المراكز والمدن لتطبيق الاجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق ومنع التجمعات والتشديد على ارتداء الكمامات في المواصلات العامة ووسائل النقل الجماعي. 

وأضاف أشرف عطية أن المحافظة استعدت للعيد بتوافر السلع الغذائية والتموينية بمنافذ البيع المختلفة والمجمعات الاستهلاكية مع توفر الأرصدة الأستراتيجية من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز والسكر والدقيق. 

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة والمرور الدوري الميداني خلال أيام الأجازات والأعياد لرصد اية تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فوراً في المهد قبل أن تتفاقم ومنع هذه الظاهرة تماماً للحفاظ على الرقعة الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.

وأوضح عطية أنه بالنسبة لملف المناطق الصناعية العشوائية فقد تم حصر شامل لها على مستوى مدن ومراكز المحافظة للبدء في إنشاء مجمعات صناعية بديلة في المناطق ذات الخطورة أو غير الصالحة.

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